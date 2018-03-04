الأمم المتحدة: الوضع في الغوطة لا يسمح بدخول قوافل إغاثة

دمشق(صدى):

أكد مسؤول في الأمم المتحدة بسوريا، أن هناك استعداد تام من الأمم المتحدة وشركاء؛ لتوصيل المساعدات المطلوبة إلى الغوطة الشرقية، فور سماح الظروف بذلك.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن الوضع في الغوطة الشرقية ربما لا يسمح بدخول قافلة إغاثة.

يشار إلى أن قافلة إغاثة من عدة منظمات، قد أكدت أنها لن تمضي في طريقها إلى الغوطة الشرقية اليوم كما كان مقرراً.

وأوضحت وسائل إعلام سورية، أن هناك حركة نزوح كبيرة للمدنيين مع تقدم قوات النظام في الغوطة.