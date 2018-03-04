” مبارك ” في تسجيل صوتي: ” الأمريكان جهزوا للثورة منذ عام 2005 “

القاهرة(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا منسوبًا، للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، نشرته صفحة ” احنا آسفين ياريس ” على ” فيسبوك ” ؛ والتي أُطلقت لدعم مبارك بعد تنحيه، يتحدث خلاله عن ثورة يناير 2011.

ووجه ” مبارك ” حديثه في التسجيل لشخص مجهول، وقال أن الأمريكان، جهزوا للثورة منذ عام 2005، وأنه كان يشعر بذلك، وأضاف أنه كان في اجتماع في شهر ديسمبر 2010، وأوضح للحاضرين أن الأمريكيين ” وضعوا أصابعهم في الشق مني ” ، بمعني احتاروا منه، بعد أن أكد لهم، أنه لا يستطيع أن يتنازل لهم عن قاعدة عسكرية أو ميناء، قائلًا: ” يريدون أن يطيحوا بي بأي ثمن ” .

وذكر ” مبارك ” أنه أخبر الأمريكان، أنه سيسلم الحكم في عام 2011 ، دون توريث، لكنهم أشاعوا قصة التوريث وصدقهم الناس، كما لفت الانتباه إلى أنه أخبرهم أن نظام البلاد جمهوري، لكن دون جدوى، قائلا: ” هو أنا هسلم البلد لنجلي، تحتاج إلى شخص من المؤسسة العسكرية ” .