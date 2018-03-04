اللاعبون الأجانب هم الأكثر إحرازا للأهداف في المباراة الواحدة

نواف السالم(صدى):

من الصعب على لاعبي كرة القدم، إحراز أكثر من هدف في المباراة الواحدة، وفي الجولة الـ23 من بطولة دروي المحترفين نجح 5 لاعبين فقط في هذا الأمر.

وتصدر اللاعب التشيلي سيباستيان أوبيلا، اللاعب في نادي الشباب، قائمة أكثر من أحرز هدفاً في مباراة واحدة، حيث سجل هدفين في شباك نادي الاتحاد.

وكان اللاعب هشام السيفي، لاعب نادي أحد، في المرتبة الثانية في هذه القائمة، بتسجيله هدفين لفريقه في مباراة الاتفاق.

وتمكن اللاعب بيسمارك فيريرا لاعب نادي القادسية، من تسجيل 3 أهداف في شباك الباطن، بينما سجل اللاعب جورج بيريرا دا سيلفا هدفين في شباك نادي القادسية.

وكان اللاعب الكونغولي جونيور كابانانغا هو الأكثر إحرازًا للأهداف في مباراة واحدة، حيث سجل هدفين لناديه النصر في شباك الرائد في مباراة الأمس والتي انتهت بفوز النصر برباعية مقابل ثلاثة أهداف.