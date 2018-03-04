الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات مشتركة مع أمريكا

القدس المحتلة(صدى):

يجري الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناورات عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة تحاكي هجوما شاملًا على إسرائيل من أكثر من جبهة، من بينها الحدود الشمالية مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن المناورات، التي أطلق عليها اسم ” جينفر كوبرا ” ضخمة، إذ يشارك فيها 2500 جندي أمريكي، بالإضافة إلى 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدات أخرى.

وأوضح أن المناورات المشتركة ستحاكي وصول قوات أمريكية إلى الأراضي المحتلة، إثر تعرضها لهجوم صاروخي على جبهات مختلفة، واختبار استخدام منظومات صاروخية مختلفة وسفن حربية ومقاتلات ومروحيات وطائرات بدون طيار.

وجدير بالذكر إنه تأتي المناورات الإسرائيلية الأمريكية، التي تستمر أسبوعين، في ظل تصاعد تصريحات مسؤولين الاحتلال بشأن احتمال اندلاع مواجهات مسلحة على جبهات لبنان وغزة وسوريا.