وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية للمستشفى، عن وظائف إدارية وصحية شاغرة، في فروعه بكل من الرياض وجدة، وفقًا للمسميات التالية:
– تقني تخدير.
– محلل تطبيقات.
– اخصائي تقنية قلب واوعيه دموية.
– صيدلاني سريري.
– منسق طبي ثاني.
– مساعد ثاني طب اسنان.
– منسق تعليم` شئون التمريض.
– سكرتير أول.
– مدير برنامج تقنية المعلومات.
– مأمور سنترال.
وناشدت المستشفى، الراغبين في الاطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط التالي: هنا .
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