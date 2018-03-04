وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية للمستشفى، عن وظائف إدارية وصحية شاغرة، في فروعه بكل من الرياض وجدة، وفقًا للمسميات التالية:

– تقني تخدير.

– محلل تطبيقات.

– اخصائي تقنية قلب واوعيه دموية.

– صيدلاني سريري.

– منسق طبي ثاني.

– مساعد ثاني طب اسنان.

– منسق تعليم` شئون التمريض.

– سكرتير أول.

– مدير برنامج تقنية المعلومات.

– مأمور سنترال.

وناشدت المستشفى، الراغبين في الاطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط التالي: هنا .