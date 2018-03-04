” فيس بوك ” تختبر ميزة جديدة تسمح بإضافة مقاطع صوتية

أماني الغامدي(صدى):

يقوم ” فيس بوك ” ، باختبار زرًا جديدًا يحمل اسم Add Voice Clip، ومن المقرر أن يظهر في قائمة الخيارات، أسفل مربع status update؛ ويسمح للمستخدمين، بتسجيل مقطع صوتي قصير؛ لمشاركته مع الأصدقاء، بنفس الطريقة التي تظهر بها المنشورات والصور ومقاطع الفيديو.

ويجدر الإشارة، إلى أن شركة ” فيس بوك ” ، تختبر تلك الميزة الآن، لدى عدد محدود، من المستخدمين، في بعض البلدان حول العالم، حيث تم رصدها أول مرة، من قبل مستخدم في الهند.

وتعد الميزة الجديدة أكثر حميمية من النصوص، كما أنها أسهل من تسجيل من الفيديو، ويأمل ” فيس بوك ” أن يتبادل المستخدمون مقاطع صوتية مسلية، خاصة أن الصوت يتيح لهم التعبير عن رأيهم، دون الحاجة إلى بذل مجهود في الكتابة.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم ” فيس بوك ” : ” نحن نعمل دائمًا على مساعدة الناس، في التواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم، عبر فيس بوك، بطرق مختلفة تناسب طبيعتهم، والمقاطع الصوتية تمنح الناس وسيلة جديدة؛ للتعبير عن أنفسهم ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه لم يعرف بعد، ما إذا كان سيتم طرح هذه الميزة، على الصعيد العالمي، أم لا، أو حتى موعد إتاحتها بشكل رسمي للمستخدمين حول العالم.