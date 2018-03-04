بالفيديو.. احتجاز إعلامي شهير بمصر في تهم الإساءة للشرطة

القاهرة(صدى):

أمرت النيابة المصرية، مساء أمس، بحجز الإعلامي خيري رمضان، لمدة 24 ساعة،على ذمة التحقيق في اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة تسئ لجهاز الشرطة.

ويأتي الاحتجار لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني، حيث وجهت إليه اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها والعاملين بها، في إطار البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يعرض الإعلامي مرة أخرى على النيابة؛ لاتخاذ قرار بشأنه سواء إطلاق السراح بكفالة أو حبسه على ذمة التحقيقات.

من جانبه، نفى ” رمضان ” كافة الاتهامات الموجهة له، مشيراً إلى أن حديثه كان في إطار الوقوف بجانب أسر شهداء الشرطة.

يشار إلى أن خير رمضان كان قد نشر ببرنامجه على أحد الفضئيات المصرية، رسالة من سيدة قالت إنها زوجة ضابط شرطة ذكرت فيها أن أسرتها تعاني من صعوبات الحياة.

