سوريا تستغيث لمنع تكرار مأساة ” غروزني ” بالغوطة
أكد المحلل العسكري السوري العميد ركن أحمد رحال، اليوم الأحد، أن الجنرال قاسم سليماني ذراع إيران للهجوم على العرب أصبح الحاكم العسكري في سوريا.
ودعا ” رحال ” المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية إلى عدم السماح باستنساخ مأساة ” غروزني ” الروسية في الغوطة الشرقية.
الشاعر[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 2 ساعتين
المسلمون يبادون في كل مكان
وخاصة اهل السنة والجماعة
ونحن نلهث خلف الفسق
والمجون
اليوم جا للشام شيعي وغدار
يالله عليهم بطير ابابيل واحجار
تقضي عليهم وانت قادر وجبار
تبيدهم والدولة الفرس تنهار
يالله بنصر عجل لجيش الاحرار
ترجع ببلاد الشام وتتفتح ازهار
الى متى نسكت وملزوم نختار
نستشهد بعزة ولانعيش بالعار
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 49 دقيقة
مات صدام وراحة هيبة العرب