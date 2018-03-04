سوريا تستغيث لمنع تكرار مأساة ” غروزني ” بالغوطة

دمشق(صدى):

أكد المحلل العسكري السوري العميد ركن أحمد رحال، اليوم الأحد، أن الجنرال قاسم سليماني ذراع إيران للهجوم على العرب أصبح الحاكم العسكري في سوريا.

ودعا ” رحال ” المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية إلى عدم السماح باستنساخ مأساة ” غروزني ” الروسية في الغوطة الشرقية.