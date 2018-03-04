التعليم تدعو شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لتحديث بياناتهم

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة التعليم، شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، إلى تحديث بياناتهم لإدخال إجراءات حركة النقل للعام الدراسي 1438 / 1439، وذلك رغبة من الوزارة في إتاحة الفرصة لهم لتحديث بياناتهم ومراجعة رغباتهم.

وأشارت إلى أنه تم فتح نظام نور اعتبارًا من يوم أمس السبت، إلى يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا.

وأوضحت التعليم أنها لن تقبل أي تحديث بيانات أو تعديل رغبات أو حذفها بعد الموعد المحدد مع مراعاة خطوات النقل، كالدخول على أيقونة خدمات شؤون المعلمين، واختيار رغبات النقل الخارجي، واختيار وإضافة نقل خارجي، والتأكيد على صحة بيانات النقل الخارجي، وإقرار طلب النقل، وإضافة الرغبات ” لمن لم يضف رغبات سابقًا ” .

وقامت الوزارة بتحديد موعد طباعة استمارة وتقرير النقل في 1439/6/27، لافتةً إلى أن التحديث يشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية “على رأس العمل، مجازون، إيفاد للدراسة.. إلخ ” ، علمًا بأن تغيير الرغبة الأولى يفقد سنة التقديم لمن لديه نقل سابق في الأعوام الماضية.