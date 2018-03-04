سيميوني يبحث عن فك عقدته على ملعب الكامب نو

طلال الغامدي(صدى):

يستضيف الكامب نو، اليوم السبت، أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية، مع البرسا في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ولم يذق دييغو يميوني مدرب الأتلتي مسبقًا طعم الانتصار على ملعب الكامب نو، حيث يبحث عن الانتصار الأول في مواجهة اليوم.

وحقق سيميوني 5 تعادلات و5 هزائم على ملعب الكامب نو، وأحرز 8 أهداف على مدار الـ 10 مواجهات التي جمعت الفريقين على الكامب نو.

ويعود الانتصار الأخير للأتلتي على ملعب كامب نو لـ12 عاماً، وتحديداً في 5 فبراير 2006، عندما تغلب بنتيجة (1-3) بثنائية فيرناندو توريس.