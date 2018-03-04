بالإنفوجراف.. معنى ” مؤهل أو التابعين مؤهلين ” في حالة الأهلية بحساب المواطن
أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بكلمة ” مؤهل أو التابعين مؤهلين ” في حالة الأهلية.
وأشار البرنامج، إلى أن الأهلية تعني تجاوز الشروط التالية: الجنسية، الإقامة، توافق البيانات مع الجهات الأخرى.
وأضاف أن معنى ” مؤهل أو التابعين المؤهلين ” ، أن تركيبة الأسرة مؤهلة للبرنامج، وسيتم احتساب المؤهلين في حساب عملية الاستحقاق من ناحية: عددهم، وأعمارهم، وإذا كانت أكبر أو أصغر من 18 عاماً.
وتابع في عملية الشرح، أنه سيتم احتساب إجمالي دخل الأسرة في عملية الاستحقاق للمؤهلين فقط.
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