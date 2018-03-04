بالإنفوجراف.. معنى ” مؤهل أو التابعين مؤهلين ” في حالة الأهلية بحساب المواطن

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بكلمة ” مؤهل أو التابعين مؤهلين ” في حالة الأهلية.

وأشار البرنامج، إلى أن الأهلية تعني تجاوز الشروط التالية: الجنسية، الإقامة، توافق البيانات مع الجهات الأخرى.

وأضاف أن معنى ” مؤهل أو التابعين المؤهلين ” ، أن تركيبة الأسرة مؤهلة للبرنامج، وسيتم احتساب المؤهلين في حساب عملية الاستحقاق من ناحية: عددهم، وأعمارهم، وإذا كانت أكبر أو أصغر من 18 عاماً.

وتابع في عملية الشرح، أنه سيتم احتساب إجمالي دخل الأسرة في عملية الاستحقاق للمؤهلين فقط.