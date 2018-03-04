رئيس الزمالك المصري يهدد بإخراج مصر من مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

لوح رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بإيقاف النشاط الرياضي بمصر، ومنع الفراعنة من خوض مونديال روسيا 2018.

وقال ” منصور ” إنه قادر على منع المنتخب من كأس العالم، و إيقاف النشاط الرياضى فى مصر؛ على خلفية اللجنة التى شكلها وزير الرياضة لإدارة النادى ماليا.

وأضاف منصور: ” هذا يعتبر تدخل حكومي، تم نسف الجمعيات العمومية وبقول لمصر كلها أنا غلطان إني حافظت على أموال النادى وحدث تدخل حكومى بتشكيل لجنة تدير النادي”.

وتابع: ” أريد إجابة واضحة من المسؤول عن ما يحدث داخل نادي الزمالك، اللص الحقيقي لم يمسه أحد، رغم إهدار المليارات وترك النادي مديون”.