رئيس الزمالك المصري يهدد بإخراج مصر من مونديال روسيا
لوح رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بإيقاف النشاط الرياضي بمصر، ومنع الفراعنة من خوض مونديال روسيا 2018.
وقال ” منصور ” إنه قادر على منع المنتخب من كأس العالم، و إيقاف النشاط الرياضى فى مصر؛ على خلفية اللجنة التى شكلها وزير الرياضة لإدارة النادى ماليا.
وأضاف منصور: ” هذا يعتبر تدخل حكومي، تم نسف الجمعيات العمومية وبقول لمصر كلها أنا غلطان إني حافظت على أموال النادى وحدث تدخل حكومى بتشكيل لجنة تدير النادي”.
وتابع: ” أريد إجابة واضحة من المسؤول عن ما يحدث داخل نادي الزمالك، اللص الحقيقي لم يمسه أحد، رغم إهدار المليارات وترك النادي مديون”.
زائر[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 2 ساعتين
كما حدث في السعوديه بس ما احد قدر يفتح فمه ويشتكي للفيفا .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1233 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه ياعم مرتضى أخزى الشيطان “لوح رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بإيقاف النشاط الرياضي بمصر ومنع الفراعنة من خوض مونديال روسيا 2018 ” ملايين المصريين سوف يطاردونك بالشوارع ههههههه
✔️ ✔️[ عدد التعليقات: 6586 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا سفيه ابعدوه عن الرياضة وعن كل شي
مرتضى مشاكل