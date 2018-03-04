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رئيس الزمالك المصري يهدد بإخراج مصر من مونديال روسيا

رئيس الزمالك المصري يهدد بإخراج مصر من مونديال روسيا
نواف السالم(صدى):

لوح رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بإيقاف النشاط الرياضي بمصر، ومنع الفراعنة من خوض مونديال روسيا 2018.

وقال ” منصور ” إنه قادر على منع المنتخب من كأس العالم، و إيقاف النشاط الرياضى فى مصر؛ على خلفية اللجنة التى شكلها وزير الرياضة لإدارة النادى ماليا.

وأضاف منصور: ” هذا يعتبر تدخل حكومي، تم نسف الجمعيات العمومية وبقول لمصر كلها أنا غلطان إني حافظت على أموال النادى وحدث تدخل حكومى بتشكيل لجنة تدير النادي”.

وتابع: ” أريد إجابة واضحة من المسؤول عن ما يحدث داخل نادي الزمالك، اللص الحقيقي لم يمسه أحد، رغم إهدار المليارات وترك النادي مديون”.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 2 ساعتين

كما حدث في السعوديه بس ما احد قدر يفتح فمه ويشتكي للفيفا .

[ عدد التعليقات: 1233 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههه ياعم مرتضى أخزى الشيطان “لوح رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بإيقاف النشاط الرياضي بمصر ومنع الفراعنة من خوض مونديال روسيا 2018 ” ملايين المصريين سوف يطاردونك بالشوارع ههههههه

[ عدد التعليقات: 6586 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا سفيه ابعدوه عن الرياضة وعن كل شي
مرتضى مشاكل

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