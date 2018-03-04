ارتفاع أسهم شركتين في السوق.. وانخفاض 3 شركات

عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات السوق، خلال تعاملات اليوم الأحد، تسجيل أسهم شركتين أعلى سعر في 52 أسبوعًا، بينما سجلت أسهم 3 شركات أدنى سعر في 52 إسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” اكسترا 36.90 ريال، و العثيم 158 ريال “.

وانخفضت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” عذيب للاتصالات 6.41 ريال، مجموعة الحكير 20.12 ريال، وجبل عمر 51.40 ريال “.

ويعد السعر المذكور الأعلى و الأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.