” هدف ” يقترح خفض ساعات العمل لـ 40 ساعة أسبوعيا

عادل الحربي(صدى):

قدم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اقتراحاً إلى مجلس الشورى، يفيد بإصدار تنظيم لساعات العمل والإجازات الأسبوعية، بهدف تعزيز المساواة بين القطاع العام والخاص، وتوفير الأمان الوظيفي، لمواجهة العزوف عن العمل في القطاع الخاص.

حيث كشفت مصادر، أن الاقتراح جاء في تقرير الصندوق المعروض على ” الشورى ” هذا الأسبوع، ويتضمن خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، ومنح يومي إجازة للعاملين في القطاع الخاص.

وأفادت المصادر، بقيام لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، بالتقدم بعدد من التوصيات المطروحة للمناقشة في جلسة المجلس، مطالبة الصندوق بتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها.

فيما أكدت المصادر، أن ذلك يهدف إلى توفير فرص عمل في الأماكن النائية للعديد من المواطنين، خاصة للنساء وللأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، دون الحاجة إلى الوجود في مكان العمل.

جدير بالذكر، أن مجلس الشورى، كان قد ناقش منذ عامين، تعديل نظام العمل، بما يمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين أسبوعياً، وخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.