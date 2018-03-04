هيئة الاتصالات تعيد الضمان البنكي لـ ” عذيب للاتصالات ” بقيمة 50 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات ” GOجو ” ، اليوم الأحد، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتسييل الضمان البنكي المقدم من الشركة بقيمة 50 مليون ريال.

وكانت الشركة أكدت أن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بالرياض أصدرت حكمها بإلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف مصادرة الضمان البنكي البالغ 50 مليون ريال والمقدم من الشركة حتى صدور حكم نهائي لدعوى الشركة ضد الهيئة باستعادة الترددات.

كما أشارت إلى أن مستشارها القانوني قام بمخاطبة هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2018/2/28 طالبًا منها تنفيذ قرار المحكمة وإعادة الضمان البنكي الذي تم تسييله سابقًا.