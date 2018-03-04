بالفيديو.. جهاز بسيط يخلصك من إدمانك للهواتف الذكية

نورة الشهري(صدى):

مع تزايد الاقبال على التطبيقات الجديدة، التي توفرها الهواتف الذكية، هذه الأيام، هناك بعض المستخدمين يشعرون بالحنين للماضي، عندما كان الهاتف يستخدم فقط؛ لإجراء الاتصالات؛ لذا يجب أن نتعرف على هذا الجهاز البسيط؛ الذي يساعد على علاج إدمانك على هاتفك الذكي.

يسمى هذا الهاتف، باسم ” لايت 2 ” ، وهو النسخة المعدلة ” لايت ” ، الذي أطلق في 2015، والذي كان مقتصرًا، على إجراء المكالمات الهاتفية، في حين تم إدخال بعض الميزات البسيطة، مثل إرسال واستقبال الرسائل النصية، وساعة منبه، ومدخل للسماعات، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وفي هذا السياق، قال المصممان جو هولر وكاي تانغ، أن هاتف ” لايت 2 ” ؛ يشجعك على قضاء المزيد من الوقت، في فعل الأشياء التي تحبها بعيداً، عن المشتتات الناتجة عن الهواتف الذكية.

ويجدر الإشارة، إلى أن هناك دراسة أجرتها شركة ” فلري ” ، أظهرت أن الأمريكيين، يمضون نحو 5ساعات يوميًا، على هواتفهم الذكية، في حين وجدت دراسة لشركة أسوريون، أن الأمريكيين يتفحصون هواتفهم الذكية بمعدل 80 مرة في اليوم.