بالصور.. ” أفد 2018 ” يختتم فعالياته بحضور 120 ألف زائر

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن اختتام فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” ، وذلك بحضور كبير بلغ 120 ألف زائر وزائرة من داخل المملكة وخارجها، خلال ستة أيام.

وأكد اللواء مهندس عطية المالكي، المتحدث الرسمي باسم معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي، أن المعرض حقق 57 ألف و600 طلب تصنيع، بالإضافة إلى 1040 مصنعاً رفع احتياجه في المعرض.

يشار إلى أن ” أفد 2018 ” قد هدف في دروته الرابعة، إلى توطين المحتوى المحلي، بعرض فرص تجاوزت 80 ألف فرصة تصنيعية، طرحها أمام المستثمرين، فيما حاز المعرض، على زيارات عديدة من شخصيات محلية وعالمية، من الأمراء والوزراء وعدد من المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري وكذلك القطاع الخاص.