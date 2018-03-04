توقعات إيجابية للطرحات الأولية خلال 2018.. والمملكة تتصدر

علي القحطاني(صدى):

توقع تقرير لشركة المركز المالي الكويتي، اليوم الأحد، أن تشهد المملكة والإمارات أكبر عدد من الطروحات الأولية في العام الحالي 2018، بالإضافة إلى إدراج أسهم ما يقرب من 30 شركة خليجية في الأسواق المالية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، إلا أن هناك نظرة إيجابية متعلقة بتجدد الاهتمام بالطروحات الأولية للاكتتاب العام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أضاف أن السوق البحريني كان أفضل الأسواق الخليجية أداءً في فبراير الماضي، حيث حقق مكاسب بلغت 1.4% تلاه السوق الكويتي بنسبة 0.5%، لافتًا إلى أن أن عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام في 2017 وصل إلى مستوىً غير مسبوق بلغ 17 طرحًا جمعت ما قيمته 2.95 مليار دولار.

وأشار إلى أن أداء بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان إيجابيًا في بداية العام، إلا أن ذلك لم يدم طويلًا بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 4.7% لتغلق عند أقل من 66 دولاراً للبرميل.