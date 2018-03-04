” رجوي ” تناشد المجتمع الدولي بالضغط على النظام لإطلاق سراح العمال

طهران(صدى):

ناشدت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوى، المنظمات الدولية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق العمال بإيران، وكذلك اتخاذ إجراء فوري لدفع النظام لإطلاق سراح العمال المعتقلين.

وقالت ” رجوى ” في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أحيّي العمال الشجعان في فولاذ الاهواز في اليوم الثاني عشر من إضرابهم وأناشد المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق العمال اتخاذ عمل عاجل لدفع النظام لإطلاق سراح العمال المعتقلين وأدعو عموم المواطنين في خوزستان لاسيما العمال إلى التضامن مع العمال المضربين ” .