القبض على داعية بتهمة ممارسة الجنس مع النساء وتصويرهن

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت سلطات أمن مدينة الدار البيضاء المغربية القبض على الداعية والراقي الشرعي، مصعب التوزي، صاحب مجموعة الفرقان للتداوي بالقرآن والأعشاب بتهمة ممارسة الجنس مع النساء واغتصابهن وتصويرهن بمنزله.

حيث تقدمت إحدى السيدات تقدمت بشكوى للأمن ضد الراقي التوزي تتهمه باستغلالها وممارسة الجنس معها مستغلًا فقدان وعيها مرفقة شهادة طبية.

وأكدت مصادر مغربية اعتقال التوزي مساء الأربعاء الماضي وتقديمه أمام محكمة الاستئناف أمس الجمعة بعد مداهمة شقته والعثور فيها على كاميرات رقمية استخدمها لتصوير ضحاياه.