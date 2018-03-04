حقيقة إصابة ” الدون ” قبل مواجهة سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

أثار خروج نجم ريال مدريد كريستيانو رونالد، أمس الأحد، خلال مواجهة خيتافي في الدقيقة 79 من عمر المباراة، قلق الجماهير، التي أعتقدت أنه تعرض للإصابة.

وفي هذا السياق قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إنه لاعبه لا يعاني من أي إصابة وأن قرار استبداله خلال مباراة خيتافي في الدوري الإسباني من أجل إراحته فقط.

وتألق الدون أمس طوال الـ 79 دقيقة على الملعب، حيث أحرز هدفين في شباك خيتافي، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.

ويفصل الريال عن مواجهة جيرمان المصيرية 3 أيام، حيث يترقب الجماهير المباراة في ظل غياب نيمار وتفوق الريال في مباراة الذهاب في دوري الأبطال.