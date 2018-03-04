الجمعية الخليجية للإعاقة توقع مذكرة تفاهم مع السعودية للتربية الخاصة

سعيد العجل(صدى):

وقعت الجمعية الخليجية للاعاقة ممثلة في رئيس مجلس الادارة م. صلاح عبدالله الموسى مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة( جستر)ممثلة في رئيس مجلس الادارة أ.د. ناصر العجمي موخرا مذكرة تفاهم وذلك بمقر جمعية (جستر) في جامعة الملك سعود بالرياض .

وقال الموسى أن المذكرة تهدف الى التعاون المشترك في الفعاليات والأنشطة المتعلقة بذوي الاعاقة، والتعاون العلمي وان تكون مجلة (جستر) وعاءً علمياً لنشر الأبحاث التي يتم طرحها في مؤتمرات وملتقيات الجمعية الخليجية.

وجرى خلال اللقاء التعرف على الجهود التي تقدمها (جستر) لخدمة المتخصصين والمهتمين واسر ذوي الاعاقة، بالاضافة الى تعزيز التواصل والتكامل مع جميع المؤسسات والجمعيات التي تخدم هذه الفئة بدول الخليج، حضر التوقيع أ. سعد الشبانة الامين العام للجمعية الخليجية ود محمد القحطاني ود حمود المغيرة اعضاء مجلس ادارة (جستر) والمدير التنفيذي أ.مازن المزيني.