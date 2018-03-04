الجزائر تهاجم إعلام قطر.. وتؤكد: تحاول الزج بنا في الأزمة الخليجية

الجزائر(صدى):

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، مزاعم قطر حول مساندة الجزائر لها ضد الرباعي العربي ” المملكة، الإمارات، مصر، البحرين “، ومحاولة الزج بها في الأزمة الخليجية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي شريف، أن التقارير الصحفية التي نشرتها وسائل الإعلام القطرية وهمية ومغلوطة ولا تمت للحقيقة بأي صلة، وهدفها الزج بالجزائر في الأزمة الخليجية.

وأوضح ” شريف ” أن مواقف الجزائر اتجاه الأزمة الخليجية واضحة، حيث تقف على مسافة واحدة من كل أطرافها، لافتًا إلى أن علاقات بلاده مع الخليج متميزة ومسارها في تطوير متواتر خاصة المملكة والإمارات.

كما أشار إلى أن هذه العلاقات لا يمكنها أن تتأثر بمعطيات ظرفية، حيث إن الحضور الخليجي السياسي والاقتصادي في الجزائر قوي، بفضل العلاقات الأخوية والخاصة للرئيس بوتفليقة مع قادة الخليج العربي.

يُذكر أن صحيفة ” الراية القطرية ” و وسائل إعلام أخرى تمولها الدوحة، نشرت مزاعم عن انزعاج الإمارات والمملكة من مواقف الجزائر من الأزمة الخليجية، مدعيه أن الجزائر داعمة لقطر في مواجهة رباعي المقاطعة العربية.