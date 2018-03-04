بالفيديو.. معنى ” كفاءة الطاقة ” وأهميتها لمستقبل المملكة

علي القحطاني (صدى):

قام مركز كفاءة الطاقة، بنشر مقطعًا فيديو توعويًا جديدًا للمواطنين، للتعريف بمعنى ” كفاءة الطاقة ” ، وأهميتها في السيطرة على تزايد استهلاك الطاقة بالمملكة.

وأشار المركز، إلى أن ” كفاءة الطاقة ” تعني كيفية التقليل من استخدام الطاقة دون التأثير على حياتنا اليومية، موضحًا أن هناك بطاقات ملونة تسمى بـ ” بطاقة كفاءة الطاقة ” للأجهزة الكهربائية، وتعمل على توعية المستهلك بالمقدار الكبير الذي يمكن توفيره طوال سنوات استخدام هذه الأجهزة.

ولفت مركز كفاءة الطاقة، إلى أن جميع دول العالم بما فيها المملكة، تهتم بكفاءة الطاقة من أجل الحفاظ على ثرواتها الوطنية، وكذلك توجيه صرف الطاقة في الإنفاق على مشاريع تنموية ونافعة، كما يستفيد المستهلك من خلال انخفاض تكلفة فواتير استهلاكه للكهرباء.