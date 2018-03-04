رحلة المملكة مع اكتشاف النفط ومواصلة إنتاجه

عادل الحربي(صدى):

قبل 80 عام، وفي مثل هذا اليوم، بدأ الإنتاج بأول بئر للنفط في المملكة، وهي بئر ” الدمام 7 ” ؛ وذلك في 4 مارس 1938، بعد عدة محاولات؛ لاستخراج النفط، استمرت لنحو خمس سنوات، ولم تكلل بالنجاح.

وبدأ الملك عبدالعزيز آل سعود، رحلة المملكة مع النفط في عام 1923؛ وذلك بالتفكير في التنقيب عن النفط، في المنطقة الشرقية، ومن ثم كانت الخطوات العملية، بالتعاون مع عدد من المستكشفين الأمريكيين، الذين جابوا الصحارى والوديان؛ بحثاً عن مواقع النفط.

وحُفر أول بئر اختبارية، في الظهران عام 1935، غير أنها لم تسفر عن النتائج المرجوة، واستمرت عمليات الحفر لعدة سنوات أخرى إلى أن جاء يوم 4 مارس 1938، حيث تم استخراج البترول من بئر الدمام بمعدل 1.585 برميل في اليوم، وكان على عمق 1.5 كيلو متر تقريبًا، بواسطة شركة ” أريبيان ستاندرد أويل كومباني ” والتي تعرف اختصاراً بـ ” كاسوك “.

وتم تغيير اسم شركة ” كاسوك ” ، في 31 يناير 1944، إلى شركة الزيت العربية الأمريكية، والتي أصبحت لاحقًا تُعرف باسم ” شركة أرامكو السعودية ” ، وفي العام 1950، اكتمل إنشاء أطول خط أنابيب في العالم، في المملكة بطول 1.212 كيلو متر، والذي ربط شرق المملكة بالبحر الأبيض المتوسط، وقد أسهم الخط بشكل كبير في اختصار وقت وتكلفة تصدير النفط إلى أوروبا.

ويجدر الإشارة، إلى أن ” خميس بن رمثان ” ، من المواطنين الذين ساهموا، في اكتشاف آبار النفط، والذي كان خبيرًا بالصحراء، ودلَّ المستكشفين على المواقع، التي يمكن أن يتواجد بها النفط.

حيث ساعد “رمثان ” المستكشف الأمريكي، ” ماكس ستينكي ” في اكتشاف ” بئر الدمام 7 ” ، وظل يواصل عمله مع شركة ” أرامكو ” كدليل رسمي، حتى وفاته في عام 1959، وقد تمت تسمية أحد الحقول باسمه؛ تقديرًا لإسهاماته الكبيرة، وذلك في عام 1974.

وبعد مرور أكثر من 80 عامًا باتت ” أرامكو ” ، تتبوأ مركز الصدارة في الصناعات البترولية، حيث تم اكتشاف 116 حقل غاز ونفط، وتجاوز إنتاجها من النفط 10 ملايين برميل يوميًا.