مقتل عدد من الحوثيين إثر غارات للتحالف العربي على البيضاء

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر عن قتل عددًا من مسلحي مليشيا الحوثي الإيرانية، وجُرح آخرون في غارات شنتها طائرات التحالف العربي على تعزيزات عسكرية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء باليمن.

وأوضحت أنه تتطلع المليشيات الحوثية إلى استعادة المواقع والمرتفعات الجبلية التي خسروها في مديرية ناطع بالمحافظة، التي أعلنت قوات الشرعية استكمال السيطرة عليها بعد معارك خلفت 30 قتيلًا في صفوف الحوثيين.

وجدير بالذكر، إنه يأتي هذا التطور بعد يوم من تدمير طائرات التحالف العربي عددًا من المركبات، كانت تحمل تعزيزات عسكرية ومتجهة نحو محور البقع شمالي محافظة صعدة معقل الحوثيين.