طرق للتغلب على نفاذ البطارية بهواتف الأندرويد والآيفون

نورة الشهري(صدى):

تعتبر سرعة نفاد البطارية، من أبرز المشكلات، التي يعانى منها كل من مستخدمي، هواتف أندرويد وايفون، ولكن هناك بعض الأشياء التي تجعل الأمر أسوء، وتزيد من معدل استهلاك بطارية هواتف آيفون، لذا سنستعرض هذه الأمور وطرق التغلب عليها.

– الطقس البارد

درجة الحرارة المنخفضة من أكثر الأشياء، التي تؤثر على بطارية هواتف آيفون؛ لذلك عليك تجنب التواجد مع هاتفك في طقس أقل من 5 درجات مئوية، والحرارة المرتفعة أيضا تؤثر على أداء وبطارية الهواتف، بشكل عام لذا عليك أيضا تجنب الحرارة المرتفعة لأكثر من 45 درجة مئوية.

– سطوع الشاشة

درجة سطوع الشاشة المرتفعة والإضاءة الخلفية، وكثرة الاخطارات، التي تعمل على إنارة الشاشة، من الأمور التي يمكن أن تؤثر على بطارية هواتف آيفون؛ لذلك عليك تفعيل وضع Auto-Brightnessوهذا من خلال الذهاب للإعدادات وبعدها General ثم Accessibility بعد ذلك اختر Display Accommodations وفعل خيار Auto-Brightness.

– التغطية السيئة

التغطية السيئة لها تأثير كبير للغاية، على عمر البطارية؛ لأن هواتف آيفون؛ تبحث باستمرار عن إشارة أفضل، وهو ما يؤدى لاستهلاك طاقة كبيرة.

– الإخطارات

إذا كنت من محبى الحصول على الاخطارات، على شاشة الهاتف المغلقة، فعليك أن تعرف أن هذا يؤثر على البطارية؛ وللتغلب على تلك المشكلة، قم بالذهاب إلى الإعدادات وبعدها Notifications، وقم بإلغاء تفعيل ميزةShow on Lock Screen.