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النصر يتعاقد مع مدرب عالمي من العيار الثقيل

النصر يتعاقد مع مدرب عالمي من العيار الثقيل
نواف السالم(صدى):

لمح رئيس مجلس إدارة النصر سلمان النالك، بالإطاحة بالمدرب الكرواتي كرونسلاف يورسيتش، عقب الأداء المتذبذب الذي يقدمه الفريق الفترة الماضية.

وقال ” المالك ” ، إن مدرب النصر القادم هو كبير جدًا جدًا، في إشارة إلى اقتراب إقالة المدرب الكرواتي.

وأوضحت مصادر، أن المدرب القادم للنصر من العيار الثقيل، وعالمي، بينما بقاء يورسيتش هو مؤقت لنهاية الموسم الجاري.

وعلى جانب أخر أوضح أن عتب الجماهير على النادي غالي جدًا، موجهًا رسالة لهم بأن النصر الموسم القادم سيكون مختلف


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 24 دقيقة

مب اقالة .. هو جاي للنصر بعقد الى نهاية الموسم
والمدرب الكبير ( على كلامهم ) الموسم الجاي مب الموسم ذا

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