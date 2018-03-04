الجمارك توضح شروط الموافقة على استيراد السيارات للمملكة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الجمارك السعودية، عن شروط للموافقة على استيراد السيارات إلى المملكة، ومنها التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس عبر شهادة ” كفاءة الطاقة السعودية ” ، وألا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات.

وأوضحت أن شرط الـ5 سنوات، يستثنى منه المبتعث على أن يقدم ما يثبت أن عمر السيارة عند شرائها لا يتجاوز 5 سنوات، وأنه مبتعث للدراسة أو العمل في حينه.

وأشارت الجمارك، إلى الشروط تتضمن استخراج شهادة للسيارات المستوردة من أمريكا أو كندا من موقع ” ضمان المتحدة ” الإلكتروني.

وشملت الشروط كذلك، أن يكون العدد الأقصى للسيارات المستوردة هو سيارتان للمواطنين والخليجيين المقيمين، وسيارة كل 3 سنوات بحد أقصى للمقيمين من غير الخليجيين، مشيرة إلى أنه في حال استيراد السيارات الأثرية لابد أن يكون قد مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر، ويتم تدوينها في البطاقة الجمركية عبارة ” أثرية للاقتناء ” .

وأوضحت الجمارك، أنه يمنع استيراد السيارات في 3 حالات هي: السيارات المستعملة، أو السيارات التي يوجد بها كشط أو طمس على رقم الهيكل المسجل على الشاسيه، أو السيارات التالفة، أو تلك التي تعرضت لحوادث.