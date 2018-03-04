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بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة وهي تقلد رقصة مايكل جاكسون

بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة وهي تقلد رقصة مايكل جاكسون
واشنطن(صدى):

تعرضت فتاة أمريكية لموقف محرج للغاية عندما حاولت استعراض مهاراتها في رقصة مايكل جاكسون.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تقلد الرقصة الشهيرة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، وبالفعل تمكنت من أداء بعض الحركات لكن اختل توازنها وسقطت على الأرض.

Girl has dance fail on porch

Come on! Everybody knows Michael Jacksons moves are hunted now!

Posted by Funny Videos on Thursday, March 1, 2018


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 15 دقيقة

مروعة؟؟؟ والله افتكرت بيدهسها قطار وهي ترقص ههههه
الموضوع تافه وعادي ومايستحق هالتضخيم

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