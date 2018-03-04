بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة وهي تقلد رقصة مايكل جاكسون
تعرضت فتاة أمريكية لموقف محرج للغاية عندما حاولت استعراض مهاراتها في رقصة مايكل جاكسون.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تقلد الرقصة الشهيرة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، وبالفعل تمكنت من أداء بعض الحركات لكن اختل توازنها وسقطت على الأرض.
Come on! Everybody knows Michael Jacksons moves are hunted now!
Posted by Funny Videos on Thursday, March 1, 2018
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8298 ] نشر منذ 28 دقيقة
أحسن.
أبو محمد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 15 دقيقة
مروعة؟؟؟ والله افتكرت بيدهسها قطار وهي ترقص ههههه
الموضوع تافه وعادي ومايستحق هالتضخيم