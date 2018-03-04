بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة وهي تقلد رقصة مايكل جاكسون

واشنطن(صدى):

تعرضت فتاة أمريكية لموقف محرج للغاية عندما حاولت استعراض مهاراتها في رقصة مايكل جاكسون.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تقلد الرقصة الشهيرة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، وبالفعل تمكنت من أداء بعض الحركات لكن اختل توازنها وسقطت على الأرض.