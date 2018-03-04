استشهاد 4 عسكريين مصريين في سيناء

القاهرة(صدى):

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن القضاء على 6 أهداف للعناصر الإرهابية وتدمير سيارتين مفخختين، إضافة إلى القضاء على 10 عناصر تكفيرية مسلحة شديدة الخطورة بالعريش.

وأضاف الجيش المصري، في البيان رقم 14 من العملية الشاملة بسيناء، أنه تم ضبط 6 بنادق آلية وكميات من الذخائر، وكذلك إلقاء القبض على 245 فردًا من العناصر المشتبه بهم والإفراج عن عدد آخر.

وأوضح البيان أنه تم تدمير 145 ملجأ ووكراً ومخزناً وعدداً من الخنادق المجهزة هندسياً، وكذلك اكتشاف وتدمير نقطة وقود ومخزن تحت الأرض وتدمير 12 سيارة و28 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما تم اكتشاف وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة و39 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات الأمنية، واكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.

واستشهد في الاشتباكات، ضابطين وجنديين، وأصيب ضابط و3 جنود.