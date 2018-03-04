الهلال يبحث عن انتصار أول آسيوي.. والأهلي يسعى للتمسك بصدارته

نواف السالم(صدى):

يستعد فريقي الهلال والأهلي، لمواجهتهما الأسيوية الثالثة ، في إطار دوري الأبطال، ويحمل كلًا منهما أحلامًا وآمالًا مختلفة.

ويسعى الأهلي، غدًا الأثنين، إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي، في مواجهة الغرافة القطري، على أرض الثاني.

ويدخل الأهلي المتصدر لمجموعته بـ 6 نقاط، المباراة بروح معنوية مرتفعة؛ بعد خماسية التعاون، والفوزين السابقين في البطولة الآسيوية، بينما يمتلك الغراقة 3 نقاط بعد فوزه الجولة الماضية بثلاثية على تراكتور الإيراني.

وعلى جانب أخر يأمل الزعيم بمواجهة الريان القطري، الثلاثاء، في تحقيق أول انتصار له في المواجهات الآسيوية؛ لمصالحة الجماهير الغاضبة، في أول اختبار آسيوي عقب إقالة الأرجنتيني رامون دياز.

وحصد الهلال نقطة واحدة من المواجهات الماضية، حيث يتذيل الهلال المجموعة الرابعة بنقطة واحدة، ويتأخر بنقطة واحدة عن الريان والعين الإماراتي، بينما يأتي الاستقلال في الصدارة بـ4 نقاط.