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157 ألف عملية تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

157 ألف عملية تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع
علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع من 9 جمادي الآخر حتى 13 جمادي الآخر 1439هـ.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن إجمالي العمليات بلغ 157562عملية، شكلت العمليات القضائية الأعلى منها بنسبة 49% وعدد عمليات 76.843 عملية قضائية منها 23.017 إحالة، و39.803 جلسة، و14.023 حكمًا وقرارًا.

كما شكلت عمليات التوثيق نسبة 35% من إجمالي العمليات بعدد 54.424 عملية توثيق، منها 19.187 عملية على العقار، و 35.237 وكالة.

بينما جاءت عمليات التنفيذ بنسبة 17% بعدد 26.295 عملية تنفيذ، منها 15.306 إحالة أو طلب، و 7.059 حكمًا وقرارًا، و 3.930 محضرًا.


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