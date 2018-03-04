بالفيديو.. ” إل جي ” تطلق هاتف جديد يشبه iPhone x

أماني الغامدي(صدى):

قامت بعض المواقع، بتسريب صور وفيديوهات، أكدت أنها لهاتف ” G7 Neo ” ، القادم من إل جي، ويظهر في الفيديوهات بتصميمها الذي يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف ” iPhone x ” الذي طرحته آبل.

وبالرجوع لهذه التسريبات، سنجد أن شاشة الهاتف، ستكون من نوع ” OLED ” بحجم 6 بوصات، ودقة عرض عالية، 3120х144 بكسل، وأبعاد19.8.

ويجدر الإشارة إلى أن، الأداء المتفوق للجهاز معالج Snapdragon 845، أحد أقوى معالجات الهواتف في الأسواق، فضلًا عن ذاكرة الوصول العشوائي، بحجم 4 غيغابايت، والذاكرة الداخلية بحجم 64 غيغابايت، بالإضافة إلى البطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، المزودة بخاصية الشحن السريع.