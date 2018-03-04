بالصور.. أمانة الرياض تغلق 32 محلا مخالفا بـ ” العليا “

سعيد العجل(صدى):

واصلت بلدية العليا التابعة لأمانة منطقة الرياض جولاتها اليومية على المنشآت والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة حيث زار المراقبين 424 منشأة عثر خلالها على 205 مخالفة تم حيالها اتخاذ اللازم من عقوبات وجرى اغلاق 32 محل مخالف واستبعاد 51 عامل مخالف لعدم توفر الاشتراطات البلدية .

ذكر ذلك المهندس خالد الرويشد رئيس بلدية العليا وأشار الى أن البلدية سوف تواصل جولاتها اليومية حفاظا على الصحة العامة .

وأكد المهندس الرويشد أن المواطن والمقيم لهما دور كبير من خلال التبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.