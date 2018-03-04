العقاري: منح مستفيدي البناء الذاتي نصف مليون ريال على دفعات

علي القحطاني(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن منح مستفيدي البناء الذاتي مبلغ نصف مليون ريال على دفعات عبر المصارف؛ في إطار معالجة أزمة الذين تقل أسعار أرضيهم عن 500 ألف ريال.

وأشار الصندوق، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج، سيتم منح المستفيدين ممن أسعار أراضيهم تصل إلى 500 ألف ريال وأكثر، كامل قيمة القرض؛ نظراً لقوة عقاراتهم.

وأضاف العقاري، أن الراالمستفيدين الذين أسعار أراضيهم تقل عن نصف مليون ريال، سيتم منحهم قيمة القرض كاملة ولكن عن طريق دفعات.

وأرجع الصندوق، السبب وراء عدم استطاعة المواطنين الحصول على القيمة الكاملة لبرنامج التمويل المدعوم، إلى وجود قروض شخصية عليهم.

وأوضح أنه أوجد لهم عديداً من الامتيازات في المصارف تسهم في تجاوز هذه المشكلة عن طريق ما يسمى برنامج (2 في 1)، مضيفاً أنه تم حل هذا الأمر عن طريق قيام المصارف بمنح المستفيدين القرض العقاري من برنامج التمويل المدعوم مع الشخصي، على ألا تقوم المصارف بسحب كامل قيمة قسط القرض العقاري إلا بعد ثلاث سنوات، وهي الفترة التي تكتفي فيها المصارف بسحب قيمة قسط القرض الشخصي فقط.

وبيَّن الصندوق أن هذا الأمر من شأنه الإسهام في زيادة مبالغ القروض للمواطنين نسبة 35%.