طرح صندوق ” ريت القابض ” طرحا عاما

عادل الحربي (صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، على طرح صندوق ” البلاد ريت القابض ” طرحًا عامًا، بداية اليوم 4 مارس وتنتهي في 3 مايو 2018م.

وأوضحت شركة ” البلاد المالية ” أنها تستهدف جمع 50 مليون ريال كحد أدنى من هذا الطرح، لافته إلى أنه إذا تم جمع الحد الأدنى المطلوب قبل نهاية تاريخ الاشتراك يمكن لمدير الصندوق إيقاف فترة الطرح الأول وإطلاق الصندوق في حينه.

وأضافت ” صندوق البلاد ريت القابض ” يستهدف بناء محفظة منوعـة من صناديق الريت التي تحقق توزيع نقدي منافس مقارنة بمتوسط التوزيعات النقدية للريت المدرجة في سوق تداول.

كما أشارت إلى أنها ستتبنى منهج الإدارة النشطة للصندوق والذي سيتيح الاستفادة من التذبذب الكبير الذي تشهده أسعار الريت بمجرد الإدراج في السوق السعودي، مما يمكنها من تحقيق أرباح رأسمالية وتوزيعات نقدية منافسة، حيث ستقوم بتوزيع الاستثمارات على عدد من صناديق الريت بحسب الجدوى الاستثمارية.