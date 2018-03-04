رئيس الهلال يفجر مفاجأت حول إقالة دياز: لم أقيله

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي الهلال، نواف بن سعد، الأسباب الحقيقية وراء إقالة الأرجنتيني رامون دياز، وحقيقة تدخل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في القرار.

وأوضح ” نواف ” أن قرار إقالة دياز كان الأصعب منذ توليه المنصب، مضيفًا أنه لم يرغب في خسارة المدرب الأرجنتيني فهو كبير وأضاف الكثير للزعيم.

وقال إن السبب وراء القرار هو أن دياز من بعد نهائي آسيا بدأ يسلم الدفة لمساعده خصوصًا بعد مباراة الاتفاق، حسبما ذكر رئيس الهلال.

وتابع: ” طلبت من رامون الاجتماع ورفض دون مساعده الذي كان مسافرا وقتها، وهنا اتخذت القرار النهائي، ويمكن المساعد له دور طبعا في الموسم الماضي ولكن كان المدرب له الدور الأكبر ولكن هذا الموسم هذه المسألة تلاشت تدريجيا “.

واستكمل: ” حتى التصاريح بعد الإقالة كانت لإيماليانو أكثر من المدرب، ونادي الهلال قيمته كبيرة نحن لا نجهز مساعدين ليصبحوا مدربين على حساب الهلال، المساعد يساعدك يعد لك برنامج ولا يتخذ القرارات، والحقيقة أنا قمت بإقالة مساعد رامون ولست دياز “.

وعن علاقة ” آل الشيخ ” بقرار الإقالة، أقسم ” نواف ” أن الإقالة ليس لها علاقة بتغريدة رئيس هيئة الرياضة حول دياز.