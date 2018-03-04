عسكري إيراني منشق: ابن ” خامنئي ” قد يكون المرشد الجديد قريبا

طهران(صدى):

كشف خبير عسكري إيراني منشق، يدعى بابك تغفائي، أن جنرالات النظام الإيراني يجهزون حالياً لخليفة جديد للمرشد الإيراني آية الله خامنئي، والذي من الممكن أن يكون مجبتى خامنئي ابن المرشد الحالي.

وأوضح ” تغفائي ” ، الذي اضطر للفرار من إيران، أن الخليفة الجديد قد يكون كزعيم كوريا الشمالية الحالي، محذراً من أنه سيشكل خطراً كبيراً على الغرب والدول المجاورة لإيران.

وأكد أن الحرس الثوري الإيراني، يمتلك خطة طويلة الأمد لقنبلة نووية، أو على الأقل صواريخ باليستية مماثلة، لتلك التي تمتلكها كوريا الشمالية.