وفد كوري جنوبي لزيارة جارتها الشمالية غدا الإثنين

سول(صدى):

أوضح البيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الكوريين الجنوبيين سيتوجه إلى كوريا الشمالية، يوم الإثنين؛ لبحث تحسين العلاقات فى شبه الجزيرة الكورية واحتمال إجراء محادثات بين واشنطن وبيونجيانج.

وأشار إلى أنه سيتوجه الوفد بعد زيارة كوريا الشمالية التى تستمر يومين إلى الولايات المتحدة لإطلاع المسؤولين هناك على نتائج مباحثاته فى بيونجيانج.

كما سيرأس الوفد سوه هون، رئيس جهاز المخابرات الوطنية، وتشونج يوى يونج رئيس مكتب الأمن الوطنى؛ وتأتى زيارته بعد أن زار مسؤولون كوريون شماليون كبار كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الشتوية الشهر الماضي.