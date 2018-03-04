الأهلي يطير للدوحة.. وريبروف يضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة الآسيوية الثالثة

ماجد محمد(صدى):

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، إلى الدوحة؛ استعدادا لمواجهة الغرافة القطري، غدًا الإثنين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أسيا.

ويختتم الأهلي، مساء اليوم، مرانه على ملعب المباراة بنادي الغرافة؛ ومن المقرر أن يضع ريبروف المدير الفني اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية.

وعلى جانب الأخر تأكد عودة مهند عسيري، حيث أوضح الأهلي أن اللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة وعدم معاناته من أي إصابة.