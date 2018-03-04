” المولد ” في القائمة الأولية لليفانتي.. ” والحمدان ” ينتظر قرارا نهائيا

طلال الغامدي(صدى):

انضم اللاعب المحترف فهد المولد إلى القائمة الأولية لفريق ليفانتي الإسباني، الذي انتقل إليه حديثًا التي من المقرر أن تواجه إسبانيول غدًا، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وكان مدرب ليفانتي ضم ” المولد ” إلى القائمة الأولية في المباراة الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس، إلا أنه استبعده في اللحظات الأخيرة.

وعلى جانب أخر استبعد فياريال الإسباني اللاعب سالم الدوسري من القائمة التي واجهت جيرونا أمس، وهو الأمر الذي تكرر منذ احترافه في صفوف النادي الإسباني وحتى الآن.

وفيما يتعلق بالمحترف الصاعد المعار من صفوف الشباب إلى سبورتينغ خيخون، عبد الله الحمدان، فقد استدعاه مدرب الفريق لقائمة مباراة ريال أوفييدوالتي تضم 20 لاعب في انتظار استبعاد 2 لتصبح 18 لاعب.