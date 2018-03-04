مقتل مسلحين حوثيين في غارات جوية للتحالف باليمن

فهمي محمد(صدى):

شنت طائرات التحالف العربي، صباح اليوم الأحد، غارات جوية على تعزيزات عسكرية في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، في اليمن، مما أسفر عن مقتل عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإصابة آخرون.

حيث تسعى المليشيا الإرهابية، إلى استعادة المواقع والمرتفعات الجبلية التي خسرتها في مديرية ناطع بالمحافظة ذاتها، والتي أعلنت قوات الشرعية استكمال السيطرة عليها، بعد معارك أسقطت 30 قتيلًا في صفوف الحوثيين.

جاء ذلك بعد يوم من تدمير طائرات التحالف العربي، لعدد من المركبات، كانت تحمل تعزيزات عسكرية، متجهة نحو محور البقع شمال محافظة صعدة.