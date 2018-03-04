” أسمنت الجوف ” تستهدف السوق العراقي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة ” أسمنت الجوف “، اليوم الأحد، استهدافها للتصدير في السوق العراقي خلال العام الحالي، وذلك بناءً على توجهات الحكومة للمساهمة في إعمار العراق.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس جمال بن سالم آل عامر، أن هناك اتفاقية موقعة مع شركة ” الصادرات ” بكمية 72 ألف طن سيتم تصديرها خلال هذا العام، بالإضافة إلى وجود عملاء آخرين يتم التعامل معهم في السوق الأردني.

وأشار ” آل عامر ” إلى أن تصدير الأسمنت سيخفف من الآثار الناتجة عن الفائض بالمخزونات وزيادة العرض وقلة الطلب في السوق، حيث ستم ضخ كميات للأسواق الخارجية بأسعار منافسة، ما يؤدي إلى تحقيق هوامش ربح بناءً على الأسعار في الأسواق المستهدفة.

كما لفت إلى أن مخزون الشركة من الكلنكر بلغ بنهاية العام 2017 حوالي مليون طن، مبينًا أن إجمالي المخزون لشركات الأسمنت من الكلنكر سجل زيادة عن العام الماضي بنحو 7 مليون طن، مشيرًا إلى أن التصدير لن يكون الحل الكامل لوجود شركات أسمنت مصنعة في الأسواق الخارجية المجاورة.