12 طفلا لاجئا يقدمون على الانتحار خلال عام 2017 بالسويد

ستوكهولم(صدى):

أوضحت تقارير، أن ما يقرب من 12 طفلاً لاجئًا، بدون معيل، أقدموا على الانتحار خلال العام الماضي 2017، في السويد.

ووفقًا لما جاء، عن معهد ” كارولينسكا ” الصحي، في العاصمة ” ستوكهولم ” ، أن الأطفال المنتحرين، شهدوا صدمات نفسية كبيرة في حياتهم، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، أثناء رحلة هجرتهم.

كما ذكرت التقارير، أن معظم الأطفال المنتحرين، هم من الأطفال الأفغان، الذين رفضت طلبات لجوئهم، مشيرة إلى أنه قد دخل إلى السويد حوالى 35 ألف طفل، قبل عامين من بينهم أكثر من ألفى طفل عام 2016 بدون معيل أو مرافق، وفى 2017 دخل نحو 1400 طفل بدون مرافق.