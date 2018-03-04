الرباط الصليبي يحرم لاعب الهلال من مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

أكدت الفحوصات الطبية إصابة لاعب الهلال عبد الله الحافظ بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال المشاركة في مناورة الزعيم أمام الفريق الأولمبي مساء الثلاثاء الماضي.

ومن المنتظر أن يخضع ” الحافظ ” لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة؛ والتي يليها برنامج تأهيلي ولياقي لـ 6 أشهر.

وتسببت الإصابة في استبعاد اللاعب عن الأخضر، وعدم المشاركة في مونديال روسيا 2018.