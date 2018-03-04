الرباط الصليبي يحرم لاعب الهلال من مونديال روسيا
أكدت الفحوصات الطبية إصابة لاعب الهلال عبد الله الحافظ بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وكان اللاعب تعرض للإصابة خلال المشاركة في مناورة الزعيم أمام الفريق الأولمبي مساء الثلاثاء الماضي.
ومن المنتظر أن يخضع ” الحافظ ” لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة؛ والتي يليها برنامج تأهيلي ولياقي لـ 6 أشهر.
وتسببت الإصابة في استبعاد اللاعب عن الأخضر، وعدم المشاركة في مونديال روسيا 2018.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 1 ساعة
بديله هلالي لايهمكم، لولا شوية حياء متبقية كانوا حطوا المنتخب كله من الهلال ومدير المنتخب واداري المنتخب وطبيب المنتخب وكل شيء يتعلق بالمنتخب حطوه هلالي ولكن ستصبح كرة القدم ذات يوم غير محببة بسبب محاباة الهلال الزائدة