عناصر حوثية تعتدي على متظاهرين سلميين بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، عمليات القمع والإرهاب التي تقوم بها في الأماكن المسيطرة عليها، ومنها العاصمة اليمنية صنعاء، فكان آخر تلك الأعمال هي قمعها لتظاهرة سلمية بالعاصمة.

وتظاهر المواطنون اليمنيون؛ للمطالبة بتوفير أسطوانات الغاز المنزلي وخفض أسعارها التي تضاعفت بشكل جنوني في السوق السوداء، إلا أن عناصر المليشيا الإرهابية اعتدت عليهم بالضرب العنيف، وأطلقت الرصاص الحي عليهم؛ ل فض الاحتجاج بالقوة.

وتستمر العناصر الحوثية الإرهابية، في استخدام القوة ضد المدنيين رغم ضيق الحال وقلة الموارد وعدم دفع رواتب الموظفين.