” الاتفاق ” صدارة بالعرض والطول بدوري الصالات

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي (صدى):

تنشر ” صدى ” تحليل الجولة الـ 17 من دوري الصالات، والذي جاء كالتالي:

نتائج الجولة :ــ

فوز الاتفاق على العرض 1-2

وفوز القادسية على رضوى1-6

فوز الشعيب على الصقور3-8

مصدة يهزم الريان 2-5

الجبلين يهزم المجد 5-13

تعادل الخالدي مع النهضة4-4

ليصبح ترتيب الفرق كالتالي :

المركز الفريق النقاط

١ الاتفاق ٤٩

٢ القادسية ٤٢

٣ الشعيب ٣٦

٤ مصدة ٣١

٥ العرض ٣٠

٦ الخالدي ٢٢

٧ النهضة ٢١

٨ الجبلين ٢٠

٩ رضوى ١٩

١٠ الريان ١٥

١١ المجد ١٢

١٢ الصقور بلا نقاط

القادسية x رضوى

تمكن الفريق القدساوي من تحقيق فوز مهم على فريق رضوى بـ6 أهداف مقابل واحد :ــ

سجل أهداف القادسية الدبل 2 وعسيري والصومالي وطارق وسعد هدف لكل منهم .

• القادسية بهذا الفوز يحتل المركز الثاني و42نقطة .

• القادسية اقوى هجوم في الدوري و133هدف .

• استقبل مرماه 60هدف ويعاني على مستوى الدفاع والحراسة.

• رضوى إلى المركز التاسع و19نقطة .

• رضوى خسر 10مباريات وتعادل في 1.

• بهذه الخسارة يدخل رضوى منعطف الهبوط .

الجبلين x المجد

تمكن الجبلين من هزيمة المجد 5-13 في مباراة أقيمت في ينبع .

• عدم حضور الحكام إلى الملعب تسبب في تاخير المباراة اكثر من 30دقيقة تقريبا .

• الجبلين كان الأكثر جاهزية والأكثر طموح للفوز من المجد.

• المباراة كانت من طرف الجبلين الذي سيطر على كامل مجريات المباراة .

• المجد يعاني ويحتاج إلى معجزة للبقاء في الدوري .

• الجبيلين تقدم في الشوط الأول 7×2 على المجد .

• الشوط الثاني أضاف الجبلين ستة أهداف أخرى لينهي المباراة 13×5 للمجد .

• الجبلين سجل له عادل رضى 4اهداف وكاريكا وبسام 3اهداف والمناكد 2وفهد رضي 1 .

• الجبلين بهذا الفوز إلى المركز الثامن و20نقطة .

• المجد في المركز الحادي عشر و12نقطة واصبح قريبا من الهبوط .

• الجبلين لايزال يقدم مستويات كبيرة .

الشعيب xالصقور

• عاد الشعيب من تبوك بثلاث نقاط مكنته من البقاء في المركز الثالث و36نقطة .

• المباراة كانت من طرف الشعيب مستوى ونتيجة الشعيب تمكن من التقدم خلال الشوط الأول 3×0 .

• الشوط الثاني أضاف الشعيب 5اهداف وسجل الصقور 3اهداف الشعيب غاب عنه الحماد وناصر .

• سجل للشعيب مساعد 4اهداف وإيهاب 2 وكل من الغامدي وزيد على هدف 1.

• الشعيب كان مرهق كثيرا بسبب تأخر رحلة الطيران إلى 3صباحا .

• مدرب الشعيب إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في المباراة .

• الصقور لم يتمكن من تحقيق أي نقطة خلال مبارياته 17.

مباراة مصدة xالريان

أقيمت في الرياض على ملاعب صالة الهيئة العامة للرياضة

تمكن مصد من الفوز 5×2 .

• مصدة بهذا الفوز إلى المركز 4و31نقطة وعودة إلى الانتصارات من جديد .

• الريان لايزال يخسر المباريات ومهدد بالهبوط بشكل كبير يحتل المركز 10و15نقطة .

الخالدي xالنهضة

• أقيمت المباراة في تبوك وانتهت بالتعادل الإيجابي 4×4

• الشوط الأولى تقدم النهضة 4×2 على الخالدي .

• الشو ط الثاني عاد الخالدي من جديد وسجل التعادل 4×4 .

• الخالدي إلى المركز 6و22نقطة .

• النهضة إلى المركز 7و21نقطة .

• سجل للنهضة المحترف البرازيلي برنو 2ورامي والزيد هدف لكل منهم .

• التحكيم كان مثار جدل في هذه المباراة .

• الخالدي لم يستغل وصول الأخطاء إلى خمسة على النهضة وكانت المباراة في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني بالحصول على ركلة عشر متر

• الخالدي يمتاز بالتسجيل حيث سجل هجومه107وضعف دفاعي كبير جدا استقبل 115 هدف.

• النهضة دائما ما يكون متقدم في الشوط الأول والشوط الثاني يتعادل أو يخسر المباراة.

مباراة الجولة الاتفاق xالعرض

تمكن الاتفاق من الحصول على اغلى ثلاث نقا ط في الدوري بعد ان هزم العرض بصعوبة بالغة 2×1.

• المباراة كانت مثيرة جدا تقدم العرض فيه بهدف عن طريق النهدي .

• الاتفاق يحاول و يستجمع الاتفاق قواه ويسجل هدف التعادل عن طريق الفرشان

• ويعود الاتفاق ويسجل الثاني عن طريق الشيخ هذه النتيجة انتهى بها الشوط الأولى .

• العرض لازمه عدم التوفيق في هذه المباراة وأضاع العديد من الفرص خلال هذا الشوط .

• الشوط الثاني سيطرة شبه كاملة من العرض وضياع فرصة محققه .

• اخطر الفرص ومرمى الاتفاق خالي وضياع هدف تعادل ثمين .

• حاول العرض معادلة النتيجة وكان القائم والعرضة مع أصحاب الأرض .

• نجومية لحارس الاتفاق .

• العرض كان الأبرز فهد الرديني الذي قدم مستوى مميز إضافة إلى محسن فقيهي صاحب المستويات الثابتة .

• خبرة الاتفاقين مكنتهم من التماسك في هذه المباراة وتعدي إعصار العرض الكبير.

• مدرب العرض لايزال يقدم مع الفريق مستويات ثابتة ويقود الفريق بحكمه في اصعب المباريات .

• الاتفاق وصل إلى النقطة 48والمركز الأول وصاحب اقوى دفاع في الدوري .

• العرض إلى المركز الخامس و30نقطة .

المباراة تأخره اكثر من عشر دقائق بسبب عدم حضور الحكم الأول وتم الاستعانة بالحكم الثالث .

مشاهدات من الجولة :ــ

1. البطولة تتجه إلى الاتفاق بنسبة كبيرة في ظل المباريات المتبقية الاتفاق سيلعب مع منافسه القادسية ومصدة في الرياض والصقور في تبوك والريان في حائل والشعيب في الدمام فوزه على مصدة والشعيب يعني انه هو البطل .

2. الريان والمجد يتنافسان على الهبوط ومدرب الريان اعتقد انه سيهبط بالفريق لامحالة في ضل الخسائر المتوالية و12خسارة في الدوري وكان فوزه على الجبلين والعرض مفاجأة كبيرة اهم أسبابها تواجد النجم المحترف المصري محمد مختار واللاعب سلما ن الرشيدي محمد مختار كان لاعب ومدرب في نفس التوقيت قبل أصابته والنجم سلمان بسبب إيقافه .

3. الأندية لازلت تعاني على مستوى المادي وهي بحاجة إلى الدعم .

4. القادسية أمامه مباريات صعبة جدا العرض في الرياض الشعيب في الرياض ومصده في الدمام والاتفاق منافسة على الصدارة .

5. ودع نادي الخالدي اهم الشخصيات الرياضية التي دعمت كرة قدم الصالات وصعدت بالنادي إلى الدوري الممتاز ( رئيس نادي الخالدي السابق حسن الخناني ) .

6. الجولة القادمة سيلعب فيه مباريات قوية جدا

العرض x القادسية و الشعيب xمصدة

الجبلين xالخالدي .