هروب فتيات دار ضيافة جدة بسبب الضغوط التي تمارس عليهن

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بجدة، صالح الغامدي، أن هناك من يمكن فتيات دار الضيافة بجدة من الهروب،لافتًا إلى عدة أسباب تدفع الفتيات للهروب من الدار.

وأشار ” الغامدي ” إلى أن من أسباب هروب الفتيات الضغوطات التي تمارس عليهن داخل الدار، وضعف جهود الاختصاصيات للتقريب بين الفتيات وأسرهن للقبول بعودتهن للمنزل.

وتابع أنه من المهم بذل المزيد من الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفتيات وأهاليهن، أو العمل على تزويجهن على أقل تقدير، مشيرًا لأهمية الحرص على توفير وسائل الراحة والترفيه عن الفتيات بدلًا من حبسهن.

وجدير بالذكر أن الدار شهدت يوم أمس الأول الجمعة، هروب فتاتين إلى جهة غير معلومة، وجاء في البلاغ حول الحادثة أن الفتاتين أعمارهما 14 و16 عامًا، وأنهما هربتا عبر البوابة الرئيسية خلال الفترة الصباحية، وبدون عباءات، فيما كانت الدار قد شهدت هروب 4 فتيات قبل نحو عامين.