انطلاق منتدى اليمامة للاتصالات وتقنية المعلومات.. ووزير الاتصالات يفتتح

نايف السالم(صدى):

تنطلق فعاليات منتدى اليمامة للاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، تحت شعار ” التحديات والفرص نحو تحقيق رؤية 2030 ” ، ويستمر على مدار يومين.

ويفتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة المنتدى بكملته للحضور، وتبدأ بعدها أعمال المنتدى بجلستين صباحية ومسائية.

ويناقش المتحدثون في اليوم الأول من المنتدى 5 محاور هامة وهي ” الفرص التي ستوفرها، والتحديات التي ستفرضها رؤية 2030 في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة “، والمحور الثاني ” دور أمن وحماية المعلومات في بناء الاقتصاد المعرفي ” ، و المحور الثالث سيناقش ” دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة “، والمحور الرابع ” خصص للتحول الرقمي المتطلبات والآليات ” ، وأخيرًا المحور الخامس ” تحليل البيانات الفائقة لاستكشاف الفرص الكامنة للاقتصاد الوطني ولدعم اتخاذ القرار “.

وتشارك في المنتدى العديد من الجامعات والهيئات البحثية وكذلك الجهات الحكومية المهتمة وشركات القطاع الخاص العاملة في المجال، وذلك لتحقيق مثلث التفاعل الكامل بين الجهات البحثية والجهات المنتجة والجهات المستخدمة للتقنيات، وتمت الاستجابة للدعوة على الثلاث مستويات الرئيسية للمنتدى.

حيث تقدم مايزيد عن 40 من الباحثين بأوراق علمية تم تحكيمها واختيار أفضلها للعرض في الجلسات البحثية بالمنتدى على مستوى الأبحاث العلمية، وعلى مستوى الإسهامات الحكومية تقدمت العديد من الجهات بأوراق عمل تمثل خبراتهم العملية في المجال التقني والمعلوماتي.

كما تقدمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بورقة عمل عن دور الهيئة في أمن المعلومات، وتقدم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” بورقة عمل عن دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في قيادة منظومة التقنية الحكومية.

وتقدمت هيئة سوق المال بورقة عمل عن خطة تحويل الإدارة العامة لتقنية المعلومات لديها وأهم منجزاتها والفرص والتحديات نحو تحقيق رؤية 2030، كما شاركت شركة سابك بورقة عمل عن الأمن السيبراني والصورة الكبيرة.

وفي الإطار التعليمي تقدمت شركة تطوير للخدمات التعليمية بورقة عمل عن بوابة التعليم الوطنية ” عين ” من واقع الميدان التعليمي، وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بورقة عمل للمنتدى عن التحول الرقمي والحوسبة السحابية.

وعلى مستوى الشركات المنتجة للتقنية فقد تقدمت العديد من الشركات بعروض فنية عن المنتجات والحلول التنفيذية لهذه التقنيات، هذا بالإضافة لعدد من المتحدثين الرئيسيين البارزين من داخل وخارج المملكة وحلقات للنقاش.